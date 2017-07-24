Германия отстает в развитии цифровых технологий

Германия может значительно отстать от других развитых стран в области внедрения цифровых технологий в экономике. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на доклад, подготовленный Центром европейских экономических исследований (ZEW) совместно с Институтом Фраунгофера системных и инновационных исследований.

Согласно документу, Германия оказалась далеко позади Финляндии, США и Великобритании и занимает 17-строчку рейтинга сразу после Франции.

Министр экономики ФРГ Бригитте Циприс в интервью изданию заявила, что Германия наверстывает упущенное и прокладывает новые сети широкополосного интернета. Однако она признала, что это происходит медленно, и может в будущем сказаться на конкурентоспособности немецкой экономики. При этом Циприс отметила, что в сфере использования цифровых технологий для Industrie 4.0 - создания полностью автоматизированных производств, работающих на интернет-технологиях - Германия является одним из мировых лидеров.