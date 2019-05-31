Лукашенко не исключил скорого принятия новой конституции Беларуси

В ближайшее время в Беларуси возможно или появление новой конституции республики, или внесение поправок в действующий основной закон. Об этом заявил Александр Лукашенко 31 мая на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств.

"Думаю, что в ближайшее время в Беларуси появится или новая конституция, или мы пойдем американским путем внесения поправок в существующую конституцию", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что "сейчас такой период, когда мы думаем о новом этапе развития, в связи с тем, что жизнь идет бурно, очень ускорились процессы, наша конституция начинает немножко отставать".

"Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей конституции, а потом мы сядем и обсудим (предложения)", - сказал он.