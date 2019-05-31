Последнее обновление: 31.05.2019 16:24

Лукашенко не исключил скорого принятия новой конституции Беларуси

В ближайшее время в Беларуси возможно или появление новой конституции республики, или внесение поправок в действующий основной закон. Об этом заявил Александр Лукашенко 31 мая на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств.

"Думаю, что в ближайшее время в Беларуси появится или новая конституция, или мы пойдем американским путем внесения поправок в существующую конституцию", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что "сейчас такой период, когда мы думаем о новом этапе развития, в связи с тем, что жизнь идет бурно, очень ускорились процессы, наша конституция начинает немножко отставать".

"Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей конституции, а потом мы сядем и обсудим (предложения)", - сказал он.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование