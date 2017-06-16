У Лукашенко таки нет "обычного человеческого" отпуска из-за Конституции

Во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Лукашенко рассказал о своем отношении к отпуску и отдыху.

По его словам, вопрос отпуска в отношении президента упирается в Конституцию страны.

"У президента Беларуси отпуска как такового, обычного человеческого, быть не может. У меня нет вице-президента, и по Конституции я свои полномочия никому не могу передать", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он подчеркнул, что, даже уезжая, например, в Сочи на несколько дней, он поддерживает с родиной постоянный контакт, принимая участие в решении важных вопросов.

Что касается отдыха, Лукашенко не считает, что это должно быть обязательно связано, к примеру, с поездкой на море.

"Во-первых, я не люблю теплую погоду. Вообще терпеть не могу. Отдых - это смена обстановки и рода занятий. Если ты сегодня играешь в хоккей, завтра рубишь дрова, а послезавтра косишь траву, бегаешь на лыжероллерах и так далее, это и есть отдых для меня. Я терпеть не могу лежать на пляже и загорать. Для меня это неприемлемо", - сказал он.