Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД

Бригитте Бирляйн, выбранная президентом Австрии на пост временного канцлера страны, назвала имена вице-канцлера и главы МИД республики в переходном правительстве.

Это первая женщина, которая заняла пост канцлера Австрии, хотя и временно.

Бирляйн выступила с заявлением перед журналистами после объявления федерального президента о том, что именно она будет возглавлять правительство до досрочных выборов в сентябре.

"Глубокоуважаемый мною коллега, господин университетский профессор, доктор Клеменс Яблонер… готов исполнять функции вице-канцлера и министра юстиции. Также я могу вам сообщить, что господин посол доктор Александер Шаленберг будет главой МИД и министром по делам Европы", - заявила Бирляйн.

Она добавила, что покидает пост председателя Конституционного суда, и его временно займет ее заместитель, вице-председатель суда Кристоф Грабенвартер.

Во вторник президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.