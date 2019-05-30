Канцлером Австрии впервые может стать женщина

Председатель конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн может стать первой женщиной-канцлером в этой стране, возглавив кабинет министров до досрочных выборов, сообщает газета Kronen Zeitung.

В четверг федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен официально объявит имя временного канцлера, который будет руководить переходным правительством страны до досрочных парламентских выборов в сентябре.

Во вторник президент Австрии освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия. Ушедшие в отставку министры исполняли свои обязанности до назначения нового правительства. Курц их примеру не последовал, поэтому функции канцлера два дня выполнял вице-канцлер Хартвиг Легер, успевший на этом посту посетить неформальный саммит ЕС в Брюсселе.