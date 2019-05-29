Кремль сообщил о досрочной поставке С-400 в Турцию по просьбе турецкой стороны

Никаких задержек с поставками С-400 в Турцию нет, выполнение контракта идет по плану, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Поставка [С-400] осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос. Но там все идет по плану. Там нет никакой задержки, там все по плану", - сказал Песков, которого цитирует ТАСС.

В понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российский технический персонал приедет в республику для проведения работ по установке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Он подчеркнул, что вопрос с приобретением С-400 закрыт, "это завершенное дело".

Говоря о сроках поставок российских систем в Турцию, глава Минобороны отметил, что "в июне они могут еще не быть доставлены [в Турцию], они приедут в предстоящие месяцы". По его словам, "процесс уже начался".

Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.