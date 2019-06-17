Эрдоган ждет начала поставок российских С-400 в первой половине июля

Президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что ожидает начала поставок российских систем С-400 в Турцию в первой половине июля, сообщил турецкий канал NTV в воскресенье.

Старт поставок, вероятно, усилит напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона. Два союзника по НАТО на протяжении нескольких месяцев спорят о закупке Турцией С-400, которые, согласно Вашингтону, представляют угрозу для истребителей F-35.

“Мы обсуждали тему С-400 с Россией. Вопрос С-400 действительно решен”, - приводит телеканал слова Эрдогана, говорившего с журналистами на борту самолета после визита в Таджикистан, где турецкий лидер принял участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

“Я думаю, что их поставки начнутся в первой половине июля”, - сказал Эрдоган, дав более конкретный прогноз, чем ранее.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан ранее в июне обрисовал план того, как Турция будет исключена из программы F-35, если Анкара не откажется от планов приобретения российских систем.

Эрдоган сказал, что обсудит этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, когда они встретятся на саммите G20 в конце месяца.

“Когда кто-то внизу говорит разные вещи, мы немедленно связываемся с господином Трампом и пытаемся решить проблемы с помощью телефонной дипломатии. Там вопросы не занимают много времени”, - сказал Эрдоган.