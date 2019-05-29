Венгрия начала прокачку нефти по "Дружбе"

Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу "Дружба".

"На Фенешлитке (Венгрия) в 00.10 (местного времени) запустилась перекачка. Расчетное время подхода кондиционной нефти - 18.00 (местного времени)", - отмечается в сообщении"Транснефти".

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Беларусь и далее по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.

На территории Белоруссии трубопроводная система в районе Мозыря раздваивается на две ветки: одна идет в Польшу и далее в Германию, вторая - на Украину и далее в Словакию, Венгрию и Чехию.