Венгерская компания MOL примет на хранение часть загрязненной российской нефти

Венгерская нефтеперерабатывающая компания MOL на этой неделе начнет получать чистую российскую нефть после того, как компания согласилась принять на хранение 100.000 тонн загрязненной нефти.

Поступление загрязненной российской нефти в конце апреля привело к приостановке транзита в Европу по нефтепроводу Дружба, который обеспечивает приблизительно четверть российского нефтяного экспорта.

Для возобновления поставок чистой нефти необходимо разделить загрязненное сырье между европейскими нефтеперерабатывающими заводами, которые получают нефть по Дружбе.

“Для решения международных проблем, вызванных загрязненной нефтью, компания MOL согласилась принять на хранение 100.000 тонн загрязненной нефти. Никаких серьезных технических проблем нет”, - сообщила компания.