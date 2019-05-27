Прибыль промышленных предприятий Китая снизилась в апреле, усилив давление на экономику

Прибыль промышленных предприятий Китая снизилась в апреле на фоне замедления производственной активности, вынуждая Пекин усилить поддержку экономики, пострадавшей от торговой войны с США.

Прибыль ключевого промышленного сектора Китая снижается с ноября прошлого года, за исключением марта. В апреле прибыль уменьшились на 3,7% в годовом исчислении до 515,4 миллиарда юаней ($74,80 миллиарда), согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики (НБС) в понедельник. В марте показатель вырос на 13,9%.

Представитель НБС Чжу Хун сказал, что мартовские результаты поддержала закупка компаниями промышленных товаров в преддверии снижения НДС, однако сокращение закупок в апреле нанесло удар по прибыли.

Прибыль промышленных предприятий за первые четыре месяца года составила 1,81 триллиона юаней, что на 3,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале прибыль снизилась на 3,3%.

Прибыль производителей телекоммуникационного оборудования и электроники, наиболее подверженных влиянию тарифов США, снизилась на 15,3% в январе-апреле, тогда как в первом квартале падение составило 7,0%.

В ответ на замедление темпов роста экономики и повышение США тарифов на китайские товары Пекин усилил поддержку испытывающих финансовые трудности производителей.

Власти Китая пообещали дополнительно снизить налоги и увеличить расходы на инфраструктуру, а центральный банк объявил о снижении нормы обязательных резервов для региональных банков для сокращения стоимости финансирования небольших компаний.

Прибыль добывающих отраслей ускорила рост в январе-апреле, а снижение прибыли, получаемой сталепрокатными комбинатами и химическими заводами, замедлилось по сравнению с первым кварталом.

Статистика включает показатели компаний с годовой выручкой от основной деятельности выше 20 миллионов юаней.