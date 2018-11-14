Рост объема промышленного производства Китая и инвестиций превысил прогнозы

Объем промышленного производства Китая и инвестиций в основные средства превысил прогнозы в октябре, однако рост объема розничных продаж оказался меньше ожидаемого, показали экономические данные в среду.

Промышленное производство Китая расширилось на 5,9 процента в годовом исчислении. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали рост объема на 5,7 процента против повышения на 5,8 процента в сентябре.

Рост объема инвестиций составил 5,7 процента. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 5,5 процента за первые 10 месяцев с начала года, что немногим выше роста на 5,4 процента за период с января по сентябрь.

Объем капитальных инвестиций в основные средства в частном секторе поднялся на 8,8 процента за период с января по октябрь против роста на 8,7 процента за первые три квартала, согласно официальным данным.

На частные инвестиции приходится примерно 60 процентов от всего объема инвестиций в стране.

Розничные продажи выросли на 8,6 процента в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали рост на 9,1 процента против повышения на 9,2 процента в сентябре.

Поскольку торговые пошлины США оказывают давление на уже замедляющуюся экономику Китая, политики в последние месяцы сконцентрировались на принятии стимулирующих экономику мер: от увеличения затрат на инфраструктурные проекты до снижения налогов и сборов. Однако аналитики говорят, что потребуется время на стабилизацию экономики.