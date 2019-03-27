Последнее обновление: 27.03.2019 13:15

Крупнейшие промпредприятий Китая в январе-феврале сократили прибыль на 14%

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая - с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,98 млн) - в январе-феврале 2019 года сократилась на 14% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 708,01 млрд юаней, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

Как заявил старший статистик ГСУ Чжу Хун, сокращение показателя было связано со снижением прибыли в некоторых основных отраслях промышленности и перебоями, вызванными Праздником весны (празднование нового года по лунному календарю) в феврале, сообщает агентство "Синьхуа".

"С учетом фактора Праздника весны, прибыль ведущих промышленных предприятий страны в целом соответствовала показателю аналогичного периода 2019 года либо немного снизилась в годовом выражении", - отметил он.

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