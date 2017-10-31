Последнее обновление: 31.10.2017 14:02

В Китае замедлилась деловая активность в промышленности

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в октябре замедлился до 51,6 пункта, что оказалось хуже ожиданий экспертов, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР.

Показатель оказался хуже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали замедление индекса до 52 пунктов с 52,4 в сентябре.

Госстатбюро отмечает, что индекс октября сравнялся со среднегодовым показателем этого года, а промышленный сектор страны сохраняет хорошую тенденцию развития.

Значение показателя выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

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