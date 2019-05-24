РФ заберет обратно грязную нефть, очистив белорусский участок "Дружбы"

Россия вернет загрязненную хлорорганикой нефть в объеме около 1 миллиона тонн обратно на свою территорию, что позволит очистить северную ветку нефтепровода “Дружба” в направлении Польши и Германии, сообщили Рейтер четыре источника в отрасли.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Козак встретился в Москве со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко. Стороны договорились о комплексе мероприятий, которые позволят очистить нефтепроводы до границы Белоруссии и Польши без участия польской стороны, но не привели деталей.

“Россияне согласились забрать загрязненную нефть из белорусского участка (“Дружбы”), которая еще не поступила в Польшу, но нет решения о компенсациях”, - сказал источник, присутствовавший на встрече в Варшаве.

В Варшаве Транснефть в четверг проводила встречу с российскими производителями и европейскими компания, где презентовала план эвакуации загрязненной нефти из участка “Дружбы” до белорусско-польской границы.

Источники говорят, что пока нет ясности, куда именно будет направлена загрязненная нефть - в порты РФ или хранилища.

Собеседники сообщили, что до настоящего времени РФ удалось вывезти около 2 миллионов тонн из 5 миллионов тонн загрязненной нефти, используя железную дорогу, резервуары и танкеры.

По данным источников, НПЗ на территории Польши и Германии предстоит самостоятельно решить вопрос с утилизацией некондиционной нефти, объем которой оценивается ориентировочно в 1 миллион тонн.

Ранее Транснефть сообщила, что планирует начать прокачку чистой российской нефти в Польшу 9-10 июня.

Минэнерго РФ и Транснефть не ответили на запросы Рейтер о комментарии.

Белнефтехим, который осуществляет транзит российской нефти в Польшу и Германию и управляет белорусскими НПЗ, отказался от комментариев.

Польские переработчики PKN Orlen и Lotos, а также трубопроводный оператор PERN не предоставили оперативный комментарий.

Месяц назад Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу “Дружба” в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

С тех пор попытки возобновить экспорт сорта по северной ветке “Дружбы” не увенчались успехом из-за технических сложностей с переработкой зараженного сырья, расхождений в оценках его стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации убытков.