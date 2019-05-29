Последнее обновление: 29.05.2019 12:26

Поставки нефти в Польшу и Германию по Дружбе вернутся на докризисный уровень в июле

Экспорт российской нефти Urals в Польшу и Германию может выйти на докризисный уровень в июле 2019 года, сообщили Reuters источники, знакомые с планом Транснефти по разрешению ситуации с загрязненным хлорорганикой сырьем.

По их данным, Транснефть планирует возобновить прокачку Urals в Европу через пункт Адамова Застава на белорусско-польской границе 9-10 июня и поставлять по этому маршруту 65.000 тонн нефти в сутки.

В июле объем поставок должен возрасти до 145.000 тонн в сутки, что позволит полностью удовлетворить потребности НПЗ этих стран в трубопроводных партиях российской нефти.

“145.000 тонн (Urals) в сутки - это более чем достаточно для северной ветки (‘Дружбы’)”, - считает один из источников в отрасли.

В конце апреля прокачка нефти по трубопроводу “Дружба” из России в Восточную Европу и Германию была остановлена из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, что вынудило европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

РФ планирует поставить чистую нефть на белорусско-польскую границу к 10 июня, сказал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Россия вернёт загрязненную хлорорганикой нефть в объёме около 1 миллиона тонн обратно на свою территорию, что позволит очистить северную ветку “Дружбы” в направлении Польши и Германии..

По данным источников Reuters, нефтеперерабатывающим заводам на территории Польши и Германии предстоит самостоятельно решить вопрос с утилизацией некондиционной нефти, объем которой оценивается ориентировочно в 1 миллион тонн.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование