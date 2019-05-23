Суд разрешил Deutsche Bank передать документы о финансах Трампа Конгрессу

Deutsche Bank и финансовая компания Capital One должны передать двум комитетам Конгресса США материалы, связанные с финансами президента Дональда Трампа. Так постановил в среду, 22 мая, суд в Нью-Йорке, отклонив иск Трампа и членов его семьи, пытавшихся запретить выдачу этих документов.

В апреле комитеты Палаты представителей по разведке и финансам направили Deutsche Bank и ряду других кредитных учреждений повестки в рамках расследования дела о финансах Трампа. Речь шла о подозрениях в возможном влиянии иностранных субъектов, в том числе России, на президента США, членов его семьи или помощников.

В свою очередь президент Соединенных Штатов и члены его семьи обратились в суд с предупредительным иском к Deutsche Bank. Адвокаты Трампа сочли требование Палаты представителей США раскрыть его финансовую отчетность попыткой вторжения в частную сферу и бизнес главы государства с целью нанести ему политический ущерб.

Прокуратура штата Нью-Йорк также изучает отношения президента США и крупнейшего немецкого частного банка. В марте генеральный прокурор штата Летиция Джеймс запросила у крупнейшего немецкого частного банка документы по займам, которые были выданы основной компании Дональда Трампа The Trump Organization, а также материалы, связанные с намерением этой компании приобрести футбольный клуб "Баффало Биллс".

В том же месяце банк начал передавать следователям запрошенные документы. Представитель Deutsche Bank заявил, что финансовый институт сохраняет приверженность сотрудничеству в рамках проводимого расследования.