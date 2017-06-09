Deutsche Bank отказался предоставить демократам сведения о счетах Трампа

Deutsche Bank AG не может делиться возможно имеющейся у него информацией о финансах президента США Дональда Трампа и его вероятных связях с Россией, несмотря на запрос американских законодателей, сообщил немецкий кредитор конгрессу в четверг.

В письме пяти демократам Палаты представителей США крупнейший банк Германии сообщил, что ему запрещено разглашать информацию о финансовых операциях Трампа в связи с американскими законами о неприкосновенности личной жизни.

"Мы надеемся, что вы поймете необходимость Deutsche Bank уважать границы, которые установили Конгресс и суды в попытке защитить конфиденциальную информацию", - написали представляющие банк адвокаты Akin Gump Strauss Hauer & Feld.

Письмо Deutsche стало ответом на отправленный 23 мая запрос Максин Уотерс, демократа из комитета по финансовым услугам Палаты представителей США, и четырех других членов комитета о предоставлении информации о счетах республиканского президента.

Представители Уотерс не были немедленно доступны для комментариев.

В мае демократы просили Deutsche Bank поделиться сведениями, которые могут быть известны банку, об операциях Трампа с недвижимостью и о том, предоставляло ли российское правительство гарантии по выданным ему кредитам.

Изначально Deutsche Bank должен был ответить на запрос до 2 июня, однако немецкий кредитор запросил больше времени.

Согласно данным из открытых источников, Deutsche Bank выдал Трампу кредиты на миллионы долларов на проекты в сфере недвижимости.

Демократы не могут заставить Deutsche Bank раскрыть информацию. Комитет по финансовым услугам может направить банку повестку, однако для этого потребуется поддержка представителей комитета от Республиканской партии, которые составляют большинство.

Однако ни один республиканец не поставил свою подпись под письмом.

Банк ответил на запрос в тот день, когда Вашингтон следил за выступлением экс-главы ФБР Джеймса Коми, который в четверг дал показания в комитете Сената и обвинил президента в том, что тот уволил его с целью подорвать расследование возможных контактов предвыборного штаба Трампа с Россией в 2016 году.

Москва отрицает обвинения во вмешательстве в выборы. Трамп отмахивается от обвинений в сговоре с Россией.

Демократы в конгрессе также хотели получить сведения о российской схеме так называемых "зеркальных сделок", посредством которых из России было выведено $10 миллиардов.

В январе Deutsche Bank согласился выплатить штраф в $630 миллионов за вовлеченность в схему, которая могла быть использована для отмывания денег.

В рамках схемы клиенты банка покупали акции в рублях в Москве, и вскоре те же акции перепродавались связанными с этими клиентами сторонами в долларах.