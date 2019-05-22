Последнее обновление: 22.05.2019 16:12

Названы страны с самыми чистыми пляжами

Лидерами среди стран с пляжами, которые отмечены престижной наградой «Голубой флаг», стали Испания, Греция и Турция.

669 прибрежных территорий Испании удостоились звания лучших. Греция взяла «серебро» с 515 пляжами, сообщает 34travel.

В городском зачете рекорд установил турецкий курорт Анталья. В 2019 году «Голубой флаг» распростерся над 202 пляжами этого города. В прошлом году их было ровно 200. В список лучших попали почти все пляжи в районе Коньяалты, в районе Муратпаша, а также популярный у эсэнгэшных «пакетников» пляж Лара.

Во всей Турции пляжей-призеров 463. 109 из них находятся в Мугле, 49 – в Измире, 30 – в Айдыне. 313 пляжей функционируют при гостиницах, 150 – общественные.

Всего в мире «Голубыми флагами» в 2019 году были награждены 3797 пляжей и 695 причалов. Приз вручают с 1987 года.

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