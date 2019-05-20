Иранские ракеты способны поразить американские корабли в Персидском заливе

Заместитель главы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана сказал, что иранские ракеты малой дальности способны поразить корабли ВМС США в Персидском заливе.

Отношения между США и Ираном осложнились на фоне санкций Вашингтона в отношении Тегерана и наращивания американскими военными присутствия в регионе.

Иран обвинил Соединенные Штаты в “психологической войне” и отринул возможность нового соглашения о ядерной программе после выхода Вашингтона из предыдущей сделки.

“Даже наши ракеты малого радиуса действия могут легко поразить корабли (ВМС США) в Персидском заливе”, - сказал Мухаммад Салех Джокар, которого процитировало агентство Fars.

“Америка не может позволить себе расходов на новою войну, и страна находится в тяжёлом положении с точки зрения людских ресурсов и социальных условий”, - добавил он.