Последнее обновление: 20.05.2019 16:05

Иранские ракеты способны поразить американские корабли в Персидском заливе

Заместитель главы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана сказал, что иранские ракеты малой дальности способны поразить корабли ВМС США в Персидском заливе.

Отношения между США и Ираном осложнились на фоне санкций Вашингтона в отношении Тегерана и наращивания американскими военными присутствия в регионе.

Иран обвинил Соединенные Штаты в “психологической войне” и отринул возможность нового соглашения о ядерной программе после выхода Вашингтона из предыдущей сделки.

“Даже наши ракеты малого радиуса действия могут легко поразить корабли (ВМС США) в Персидском заливе”, - сказал Мухаммад Салех Джокар, которого процитировало агентство Fars.

“Америка не может позволить себе расходов на новою войну, и страна находится в тяжёлом положении с точки зрения людских ресурсов и социальных условий”, - добавил он.

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