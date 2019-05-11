Трамп отказался считать новые ракетные пуски КНДР «подрывом доверия» США

Президент США Дональд Трамп отказался считать новые ракетные запуски КНДР «подрывом доверия» в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном. Такую точку зрения американский лидер выразил в интервью изданию Politico.

«Они (ракеты) [были запущены] на малом расстоянии, и я не считаю это подрывом доверия», - подчеркнул Трамп.

«Вы знаете, в какой-то момент я могу [так подумать]. Но на данный момент нет», - добавил он.

Северная Корея, продолжил президент США, запустила «ракеты малой дальности». Это «очень стандартные вещи, очень стандартные», отметил глава государства.

При этом он допустил, что в конечном итоге все же может потерять веру в свои дружеские отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. «Я имею в виду, что возможно, в какой-то момент я это сделаю, но сейчас совсем нет», — заявил Трамп.

С начала мая власти Северной Кореи совершили несколько новых ракетных испытаний. О первых Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил ранним утром 4 мая. Речи шла о ракетах малой дальности. На следующий день центральный печатный орган Трудовой партии КНДР, газета «Нодон синмун», опубликовала более десяти фотографий с учений, среди которых также были снимки запуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса.

Целью этих пусков в Пхеньяне впоследствии назвали необходимость проверить работоспособность крупнокалиберных реактивных пусковых установок большой дальности ради «защиты политического суверенитета». В Белом доме, реагируя на это, затем отметили, что знают о происходящем и следят за событиями.

О новых ракетных испытаниях КНДР южнокорейские военные заявили 9 мая. Пуски, по их данным, были проведены в направлении Японии. Тогда речь также шла о ракетах малой дальности, пришли позже к выводу японские власти.

Первый в истории саммит Трампа и Ким Чен Ына состоялся прошлым летом в Сингапуре. По его итогам стороны подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове. Документ предполагал, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, а Ким Чен Ын в ответ на это «подтвердит свою твердую и последовательную приверженность полной денуклеаризации» региона. Второй саммит США — КНДР состоялся в феврале в Ханое. Он закончился раньше запланированного времени, какого-либо документа по его итогам стороны не подписали. Чтобы себя обезопасить, КНДР настаивает на том, чтобы США отменили в отношении Пхеньяна санкции. Вашингтон, в свою очередь, это делать отказывается, ожидая полной денуклеаризации Корейского полуострова.