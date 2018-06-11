Последнее обновление: 11.06.2018 14:02

США готовы дать КНДР "уникальные гарантии безопасности"

США готовы предоставить КНДР "уникальные гарантии безопасности" в обмен на денуклеаризацию, заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, эти гарантии отличаются от тех, что Америка была готова предложить ранее.

"Конечная цель, которой мы добиваемся от дипломатического диалога с Северной Кореей, не изменилась. Полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова — это единственный итог, который примут США", - подчеркнул Помпео.

При этом США готовы обеспечить достаточную степень уверенности у КНДР, чтобы "они понимали, что денуклеаризация не что-то, что может плохо для них закончиться, а наоборот", добавил госсекретарь.

Первый в истории саммит США и КНДР пройдет 12 июня в Сингапуре, в нем примут участие лидеры двух стран.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что рассчитывает на нормализацию отношений с КНДР, и не исключил возможность подписания мирного договора с Пхеньяном. При этом он подчеркнул, что Пхеньяна должен согласиться на полную денуклеаризацию, в противном случае санкции и давление мирового сообщества на КНДР усилятся.

Южнокорейская газета "Чунан Ильбо" сообщала, что Пхеньян при подготовке к саммиту потребовал от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять санкции с КНДР. Между странами не существует формальных отношений со времен войны на Корейском полуострове и не подписан мирный договор.

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