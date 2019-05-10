Прибыль от промышленного бизнеса Siemens превысила ожидания

Siemens отчиталась о превысившей ожидания скорректированной операционной прибыли от промышленного бизнеса во втором квартале, что связано с началом отделения газового и энергетического бизнеса компании.

Siemens сообщила в среду, что промышленная прибыль компании выросла на 7 процентов до 2,4 миллиарда евро ($2,69 миллиарда) за три месяца, закончившихся 31 марта, превзойдя оценки аналитиков в 2,24 миллиарда евро согласно опросу Infront Data.

Выручка увеличилась на 4 процента до 20,94 миллиарда евро, что соответствует прогнозам, а объем заказов вырос на 6 процентов до 23,61 миллиарда евро.

Компания подтвердила свой прогноз на 2019 финансовый год, сообщив, что она ожидает рентабельность промышленного бизнеса на уровне 11-12 процентов и базовую прибыль на акцию в 6,30-7,00 евро.

“В этом квартале мы выполнили свои обещания и даже превзошли ожидания во многих областях”, - сказал глава Siemens Джо Кезер.

“Теперь мы вступаем в новую эру, чтобы стать сильнее и сосредоточеннее”.

Во вторник Siemens сообщила, что собирается отделить энергетический и газовый бизнес, который снижает показатели всей компании из-за уязвимости спроса на газовые турбины на фоне роста использования возобновляемых источников энергии.