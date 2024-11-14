Siemens в IV финквартале увеличил чистую прибыль на 11%

Немецкий конгломерат Siemens AG в IV квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль на 11%, что превзошло ожидания.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила €2,115 млрд.

Выручка увеличилась на 1% до €20,811 млрд.

Объем заказов вырос на 8% и составил €22,933 млрд. Органический рост показателя - 10%.

Консенсус-прогноз, составленный самой компании, предусматривал выручку в размере €20,77 млрд. При этом прибыль превзошла ожидания аналитиков, опрошенных Visible Alpha.

По итогам всего 2024 фингода Siemens чистая прибыль повысилась на 5% - до рекордных €9 млрд. Выручка выросла на 1% и составила €75,9 млрд, в то время как заказы сократились на 6% до €84,1 млрд.

Siemens выплатит дивиденды в размере €5,2 на акцию по сравнению с €4,7 годом ранее.

Компания планирует в 2025 фингоду нарастить выручку на 3-7%.

За последние три месяца капитализация компании выросла на 18,3% (до €140,5 млрд), тогда как фондовый индекс DAX прибавил 5,6%.