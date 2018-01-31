Прибыль Siemens в I квартале снизилась из-за подразделения электроэнергетики и газа

Немецкая Siemens в среду отчиталась о снижении квартальной прибыли промышленных подразделений на 14 процентов ввиду продолжающейся борьбы со стабильно низким спросом в секторе электроэнергетики и газа, и сообщила об увеличении инвестиций в программное обеспечение для предприятий.

Прибыль промышленных подразделений составила 2,21 миллиарда евро ($2,75 миллиарда) за первый квартал, завершившийся в декабре. Давление на показатель оказало падение прибыли подразделения электроэнергетики и газа почти вдвое.

Опрошенные аналитики в среднем ожидали, что прибыль составит 2,19 миллиарда.

“Снижение рынка производства энергии на основе ископаемых видов топлива - это не временный спад. Оно указывает на ожидаемые радикальные изменения, с которыми мы сможем справиться - и должны справиться - лишь с помощью стратегических мер”, - сказал глава компании Джо Кэзер.

Маржа прибыли промышленных подразделений сократилась до 11 процентов с 13,2 процента годом ранее.

Компания сообщила, что ведет переговоры с представителями профсоюзов о сокращении 6.900 рабочих мест в рамках программы реструктуризации, о которой Siemens объявила в прошлом году.

Квартальные продажи Siemens выросли на 3 процента до 19,82 миллиарда евро, практически совпав с консенсус-прогнозом, в то время как объем новых заказов подскочил на 14 процентов до 22,48 миллиарда евро. Аналитики в среднем ожидали, что этот показатель составит 20,81 миллиарда.