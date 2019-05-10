Последнее обновление: 10.05.2019 10:42

В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3, которое могло вызвать определенные изменения в уровне моря. Об этом сообщает NHK со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

"Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в юго-западной Японии в пятницу утром", - говорится в сообщении.

По информации Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло в префектурах Миядзаки, Кумамото и Кагосима.

Данные о жертвах, разрушениях, сбоях в работе коммунальных или транспортных систем пока не поступали.

Угрозы цунами нет, однако могут быть некоторые изменения уровня моря.

В конце апреля на севере Японии в префектуре Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,6

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