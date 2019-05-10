В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3, которое могло вызвать определенные изменения в уровне моря. Об этом сообщает NHK со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
"Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в юго-западной Японии в пятницу утром", - говорится в сообщении.
По информации Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло в префектурах Миядзаки, Кумамото и Кагосима.
Данные о жертвах, разрушениях, сбоях в работе коммунальных или транспортных систем пока не поступали.
Угрозы цунами нет, однако могут быть некоторые изменения уровня моря.
В конце апреля на севере Японии в префектуре Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,6