На западе Японии произошло мощное землетрясение

В понедельник, 18 июня, Японию сотрясло мощное землетрясение.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Осака, его магнитуда составляла 6,1. Согласно официальным данным, погибли два человека, в том числе 9-летняя девочка, еще более 20 человек получили травмы различной тяжести.

По словам представителя правительства, не исключено, что имеется еще одна жертва. Между тем японский телеканал NHK сообщает о том, что в результате землетрясения пострадали по меньшей мере 200 человек.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил журналистам, что приоритет правительства на данный момент состоит в "спасении человеческих жизней". По словам премьера, он дал распоряжение своим сотрудникам как можно скорее собрать данные о повреждениях, приложить все усилия к спасению жизней, а также быстро и надлежащим образом информировать общественность.

Ведомство по управлению атомной энергетикой заявило, что атомные станции в результате землетрясения не пострадали. При этом около 170 тысяч домов в районе Осаки и соседней префектуре Хёго остались без электричества, кроме того, в городе прекратили движение поезда метро и железной дороги.