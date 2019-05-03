Google автоматически будет удалять историю поиска и просмотров

Компания Google предоставит пользователям опцию, благодаря которой автоматически будет удаляться история поиска после трех месяцев. Об этом сообщает BBC со ссылкой на компанию.

"Google предложит пользователям опцию автоматического удаления истории поиска после трех месяцев", - говорится в сообщении.

Cейчас пользователи могут самостоятельно удалять свою поисковую историю в YouTube, Google Maps и Google Search.

Однако в компании решили предоставить пользователям больше контроля над своими персональными данными, и благодаря новой опции они смогут выбрать автоматическое удаление истории поиска через три месяца или через 18 месяцев.

В Google добавили, что опция появится "в течение нескольких недель".

Подчеркивается, что сейчас историю поиска в Google можно временно приостановить.