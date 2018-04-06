Google разрешила тестировать новую мобильную операционную систему Fuchsia

Компания Google разрешила начать тестирование новой мобильной операционной системы Fuchsia, которая может заменить Android.

Компания обнародовала документацию, которая позволяет загружать ОС на Pixelbook - ноутбук производства Google, пишет The Verge.

По информации издания, над операционной системой Fuchsia создатели работали в течение последнего года. Однако никаких деталей производитель пока не раскрывает.

Также неизвестно, для чего именно разрабатывалась Fuchsia. Эксперты полагают, что она является преемником проекта Andromeda - ноутбука, в котором объединили операционные системы Chrome и Android.