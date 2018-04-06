Последнее обновление: 06.04.2018 17:46

Google разрешила тестировать новую мобильную операционную систему Fuchsia

Категории: Google

Компания Google разрешила начать тестирование новой мобильной операционной системы Fuchsia, которая может заменить Android.

Компания обнародовала документацию, которая позволяет загружать ОС на Pixelbook - ноутбук производства Google, пишет The Verge.

По информации издания, над операционной системой Fuchsia создатели работали в течение последнего года. Однако никаких деталей производитель пока не раскрывает.

Также неизвестно, для чего именно разрабатывалась Fuchsia. Эксперты полагают, что она является преемником проекта Andromeda - ноутбука, в котором объединили операционные системы Chrome и Android.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018>
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование