Квартальная прибыль Samsung упала более чем в 2 раза, но оказалась выше прогнозов

Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co. в первом квартале 2019 года снизилась на 57%, или в 2,3 раза, составила 5,04 трлн южнокорейских вон ($4,4 млрд) по сравнению с 11,69 трлн вон за аналогичный период годом ранее.

Показатель упал из-за снижения спроса на чипы памяти. Операционная прибыль рухнула в 2,5 раза - до 6,23 трлн вон против 15,64 трлн вон.

Выручка компании в минувшем квартале уменьшилась на 13,5% - до 52,39 трлн вон с 60,56 трлн вон в первом квартале прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании.

Тем не менее показатели оказались выше прогнозов. Эксперты, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем прогнозировали чистую прибыль Samsung в первом квартале на уровне 4,9 трлн вон, выручку - в 52 трлн вон.

Чистая прибыль стала для компании минимальной с третьего квартала 2016 года, когда Samsung объявил об отзыве смартфонов Galaxy Note 7 из-за перегрева батарей.

Рентабельность компании упала в прошлом квартале до 25% с 36% годом ранее из-за существенных скидок на продукцию и снижения цен на чипы памяти.

В минувшем квартале выручка подразделения по производству полупроводников составила 14,47 трлн вон, операционная прибыль - 4,12 трлн вон. Samsung ожидает, что во втором квартале спрос на чипы памяти останется низким, а во втором полугодии ситуация несколько улучшится.

Бизнес по выпуску дисплеев зафиксировал консолидированную квартальную выручку в размере 6,12 трлн вон и операционный убыток в 0,56 трлн вон. Убыток вызван слабой рентабельностью как в сегменте дисплеев для мобильных устройств, так и широкоформатных экранов.

Подразделение ИТ и мобильных коммуникаций получило выручку в размере 27,2 трлн вон и операционную прибыль в 2,27 трлн вон. Samsung отмечает, что компании удалось увеличить выручку в поквартальном выражении, несмотря на падение глобального рынка смартфонов.

Наконец, выручка подразделения по производству потребительской электроники, в которое входит бизнес по выпуску телевизоров, составила 10,04 трлн вон, прибыль - 0,54 трлн вон. Компания ожидает снижения спроса на телевизоры во втором квартале. Также негативным фактором является отсутствие крупных спортивных событий, к которым потребители часто покупают новые телевизоры.

Капитализация компании с начала года выросла на 18% и составляет 297,7 трлн вон ($250 млрд).