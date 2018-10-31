Samsung сократила капзатраты после рекордной прибыли в III квартале

Samsung Electronics Co Ltd сократила план капзатратат на 2018 год более чем на четверть в среду и предупредила о снижении прибыли до начала следующего года.

При этом компания отчиталась о рекордной операционной прибыли в 17,6 триллиона вон ($15,5 миллиарда) в третьем квартале, что совпало с её собственным прогнозом.

Тем не менее южнокорейский технологический гигант прогнозирует снижение квартальной прибыли в четвертом квартале из-за слабого спроса на микросхемы и роста расходов на маркетинговую компанию смартфонов в течение рождественских каникул.

“Если мы заглянем вперед в 2019 год, прибыль, как ожидается, сократится в первом квартале из-за сезонности, однако потом вырастет за счет улучшения деловой конъюнктуры, особенно на рынке микросхем”, - сообщила компания в заявлении.

Аналитики сообщили, что сокращение капзатрат должно ослабить беспокойство инвесторов о дальнейшем росте предложения и падения цен, поскольку стоимость некоторых микросхем уже упала до минимумов более чем двух лет.

Капиталовложения в этом году сократятся на 27 процентов до 31,8 триллиона вон ($28 миллиарда), по сравнению с рекордными 43,4 триллиона вон в прошлом году.

Выручка Samsung в третьем квартале выросла на 5,5 процента до 65,5 триллиона вон, слегка превысив прогноз компании.

К 10.03 акции Samsung выросли на 0,12 процента.