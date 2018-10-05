Последнее обновление: 05.10.2018 13:35

Квартальная прибыль Samsung поднялась на 20%

Samsung Electronics Co Ltd опубликовала предварительный корпоративный отчет, показавший рекордный рост операционной прибыли в третьем квартале.

Предварительно компания сообщила, что операционная прибыль поднялась на 20,4 процента до 17,5 триллиона вон ($15,5 миллиарда). Рост выручки составил 4,8 процента, совпав с ожиданиями аналитиков.

Подразделение по производству чипов приносит Samsung почти 80 процентов операционной прибыли. Прибыльность подразделения связана с ростом цен на микросхемы DRAM. При этом цены на микросхемы NAND уменьшились.

Тем не менее компания прогнозирует рост операционной прибыли на 12 процентов в четвертом квартале, показали данные Refinitiv. Однако за этим последует минимальный рост прибыли в первой половине 2019 года, за которым ожидается незначительное снижение во второй половине следующего года.

Акции Samsung поднялись на 0,11 процента на сессии пятницы, в то время как более широкий рынок снижался из-за волнений инвесторов о ценах на чипы.

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