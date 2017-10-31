Samsung Elec объявила о новом поколении руководителей, зафиксировав рост прибыли

Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics Co Ltd во вторник назначил новое поколение топ-менеджеров и пообещал выплатить своим акционерам $26 миллиардов к 2020 году, отчитавшись о рекордной прибыли в третьем квартале.

Samsung, крупнейший в мире производитель полупроводников, телевизоров и смартфонов, сменил руководителей в трех основных сегментах бизнеса, назвал финансового директора Ли Сан Хуна в качестве претендента на должность председателя совета управляющих и сообщил, что соруководители компании Дж. К. Син и Юн Бу Кеун уйдут в отставку.

Смена руководства в компании направлена на то, чтобы умерить беспокойство инвесторов после того, как ранее в этом году гендиректор Samsung Group Ли Чжэ Ен был приговорен к тюремному заключению за взяточничество.

“Это молодое поколение руководителей, но организационная структура существенно не изменилась”, - отметил глава исследовательской компании CEO Score Ю-Гун Парк.

Samsung сообщила, что удвоит дивиденды в следующем году - до 9,6 триллиона вон - и будет сохранять их на этом уровне до 2020 года.

Компания также отметила, что капитальные затраты в 2017 году увеличатся на 81 процента до 46,2 триллиона вон ($41 миллиарда), что станет рекордным уровнем, на фоне строительства новых заводов по производству микросхем в ответ на усиливающийся спрос на серверы и устройства, которые имеют все большую память.

Операционная прибыль в третьем квартале выросла почти втрое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 14,5 триллиона вон ($12,91 миллиарда), совпав с предыдущей оценкой Samsung. Выручка подскочила на 29,8 процента до 62 триллиона вон, что также соответствует предыдущей оценке.

Samsung повысила прогнозируемый диапазон выплат акционерам - с нынешних 30-50 процентов свободного денежного потока до 50 процентов в ближайшие три года.

Наличные денежные средства и их эквиваленты составили 76 триллионов вон в конце сентября, что на восемь процентов больше, чем в предыдущем квартале.

Акции Samsung подорожали на 1,9 процента в четверг, а южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавил 0,9 процента.

Samsung сообщила, что прогноз прибыли выглядит позитивно, при этом условия на рынке микросхем, вероятно “останутся благоприятными” в 2018 году.

Прибыль подразделения мобильных устройств подскочила до 3,3 триллиона вон по сравнению со всего лишь 100 миллиардами вон за аналогичный период прошлого года, когда компания понесла расходы в связи с отзывом Galaxy Note 7 после возгорания батарей.