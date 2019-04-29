Последнее обновление: 29.04.2019 13:14

На парламентских выборах в Испании победили социалисты

Социалистическая партия Испании победила на досрочных выборах, но не получила абсолютное большинство мест с парламенте.

Правящие в Испании социалисты выиграли третьи за четыре года выборы в стране, но не получили большинства мест в парламенте.

По итогам подсчета 99,4% бюллетеней, социалисты получили 28,7% голосов. Для того, чтобы сформировать правительство, им потребуется поддержка других партий.

Как отмечает издание, ультраправая партия Vox, которая выступает против мультикультурности, феминизма и неограниченной иммиграции, впервые проходит в парламент, набрав чуть более 10% голосов и, таким образом, получив 24 места из 350.

Правоцентристская Народная партия набрала 16,7% голосов, это ее наихудший результат в новейшей истории.

В воскресенье в Испании прошли досрочные парламентские выборы.

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