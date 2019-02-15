Премьер Испании распустил парламент и объявил досрочные выборы

Премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу, 15 февраля, принял решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, сообщает испанская газета El Pais. Объявлению предшествовало совещание с правительством.

Ожидалось, что о досрочных выборах премьер объявит в среду, 13 февраля, когда депутаты проголосовали против представленного правительством проекта бюджета. Против проголосовал 191 депутат, 158 выступили за, один воздержался, всего в испанском парламенте 350 депутатов. Бюджет предусматривал расходы в размере 473 млрд евро в текущем году, пишет Bloomberg.

«Выбирая между тем, чтобы не делать ничего и продолжать работать без бюджета, и тем, чтобы дать слово испанцам, я выбрал второе», — заявил премьер в телевизионном обращении в пятницу (цитата по The Guardian).

Премьер-министр Санчес возглавляет правительство меньшинства с июня 2018 года. ​У Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), лидером которой он является, в парламенте 84 из 350 мест. Правительство социалистов было сформировано после того, как правившее с 2011 года правительство во главе с лидером Народной партии Мариано Рахоем получило в парламенте вотум недоверия.

Отставка правительства Рахоя стала следствием так называемого дела Гюртель. Оно было связано с масштабным подкупом политиков Народной партии бизнесменами. По данным следствия, которое вело дело с 2009 года, речь шла о масштабной «теневой» системе, включавшей взяточничество, нелегальное финансирование политиков и уход от налогообложения. В 2011 году издание Publico писало, что ущерб экономике страны составил €120 млн — по самым консервативным подсчетам.

Депутаты Народной партии, а также двух каталонских партий высказались против бюджета. Лидер Народной партии Пабло Касадо назвал голосование по бюджету «де-факто голосованием о доверии» премьер-министру, которое тот проиграл.

Согласно опубликованному 12 февраля в испанской El Diario опроса общественного мнение, социалисты немного опережаю Народную партию в рейтинге. За социалистов готовы голосовать 23,7% опрошенных, за Народную партию - 23,1%.

Правительственный кризис разразился в Испании на фоне начавшегося 12 февраля в Мадриде в Верховном суде процесса над 12 политиками из Каталонии, которые обвиняются в нарушении закона при организации референдума по отделению региона в 2017 году. Возглавлявший в то время Каталонию Карлес Пучдемон в процессе не участвует, он скрывается в Бельгии.