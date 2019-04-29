В Эстонии стартуют масштабные учения НАТО "Весенний шторм-2019"

Масштабные учения НАТО "Весенний шторм-2019", в которых примут участие более 9 тысяч военнослужащих из 13 стран, в понедельник начинаются в Эстонии, сообщил Главный штаб Сил обороны республики.

"Более 9 тысяч зарубежных военнослужащих из 13 стран примут участие в масштабных учениях НАТО Kevadtorm-2019 ("Весенний шторм-2019"), которые пройдут с 29 апреля по 17 мая", - говорится в сообщении.

Активная часть учений пройдет со 2 по 10 мая. Маневры будут проходить главным образом в северо-восточной части Эстонии недалеко от границ с Россией.

В "Весеннем шторме" будут участвовать как наземные силы, так и военно-воздушные и военно-морские подразделения. Наземные силы будут представлены военнослужащими Первой и Второй пехотных бригад эстонских Сил обороны, членами военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"), военными контингентами Великобритании и Франции из дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, а также прибывшими в Эстонию воинскими подразделениями из стран НАТО и государств-партнеров альянса: США, Германии, Бельгии, Канады, Литвы, Латвии, Польши, Финляндии, Грузии и Украины.

Будут задействованы около 200 единиц бронетехники, в том числе британские танки Challenger-2 и боевые машины пехоты Warrior, а также французские танки Leclerc и боевые машины пехоты типа VBCI, различные тактические транспортные средства и грузовики.

В воздушном пространстве Эстонии будут совершать полеты истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, штурмовики Су-22 ВВС Польши, британские многоцелевые вертолеты Wildcat и ударные вертолеты Apache, а также вертолеты ВВС США Pave Hawk. Все полеты будут проходить на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах при согласовании с Авиационным департаментом Эстонии. Воздушное пространство во время учений закрываться не будет.

В предыдущих учениях "Весенний шторм", которые проходили в 2017 году, принимали участие почти 9 тысяч военнослужащих из 14 стран.