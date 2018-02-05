В Эстонии начались учения с участием сил НАТО

Учения Talvelaager 2018 ("Зимний лагерь 2018"), в которых примут участие более тысячи военнослужащих эстонских Сил обороны, размещенного в республике международного батальона НАТО и члены военизированного ополчения кайтселиит ("Союз обороны"), в понедельник начнутся на Центральном армейском полигоне и на стрельбище в Соодла, сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны.

"В учениях "Зимний лагерь" примут участие эстонские кадровые военные, личный состав батальона НАТО из Великобритании и Дании, а также ополченцы из кайтселиита", - говорится в сообщении.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции была дислоцирована в Тапа с апреля прошлого года. Возглавляет международный батальон Великобритания.

Великобритания предоставила более 800 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронетранспортеры Bulldog. Франция — более 300 военнослужащих и танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI, бронетранспортеры VAB, бронированные внедорожники VBL. В январе нынешнего года французский контингент сменили военнослужащие Дании.