В Украине в 2020 году пройдет сессия Парламентской ассамблеи НАТО

Верховная Рада создала организационный комитет, который займется подготовкой к проведению в Киеве сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического Договора (НАТО).

За постановление №10091 о проведении весенней сессии ПА НАТО проголосовали 235 народных депутатов, передает LIGA.net .

Председателем комитета назначили главу ВРУ Андрея Парубия.

Будет создан оргкомитет по подготовке к проведению сессии, который должен разработать план мероприятий.

Помимо пленарного заседания сессии, планируются заседания комитетов и протокольные мероприятия.

Сессия пройдет в Киеве 22-25 мая 2020 года.

Ожидается более 600 иностранных гостей.

ПА НАТО - межпарламентская организация, создана в 1955 году в качестве площадки для обсуждения вопросов безопасности законодателями стран Альянса.