Последнее обновление: 05.03.2018 14:32

В Одессе проходит Межпарламентский совет Украина-НАТО

В Одессе началось заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО.

Предметом обсуждения стали актуальные проблемы сотрудничества между Украиной и НАТО, оценки выполнения Годовой национальной программы сотрудничества Украина-НАТО в 2017 году, развитие Вооруженных сил Украины и наращивание российского военного потенциала в Черном море.

В программе мероприятий Межпарламентского совета Украина-НАТО - посещение участниками заседания одной из военно-морских баз ВСУ, где они осмотрят ее инфраструктуру, пообщаются с командованием и корабельным составом, посетят флагман ВМС ВСУ - фрегат "Гетман Сагайдачный".

Кроме того, участники Межпарламентского совета Украина-НАТО проведут встречи со студентами и преподавателями Одесского национального университета имени Ильи Мечникова и представителями неправительственных организаций.

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