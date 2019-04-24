Прибыль Volvo превысила прогнозы благодаря снижению нагрузки на цепочку поставок

Шведский производитель грузовиков Volvo превзошел прогнозы операционной прибыли за первый квартал, так как продал больше дорогостоящих автомобилей, а на маржу благотворно повлияло ослабление давления в цепочке поставок.

Скорректированная операционная прибыль выросла до 12,70 миллиарда шведских крон ($1,36 миллиарда) по сравнению с 8,30 миллиарда годом ранее. Это выше прогнозов аналитиков, ожидавших роста показателя до 10,19 миллиарда крон.

Компания подтвердила прогноз для рынка грузовых автомобилей в 2019 году.

Аналитик Handelsbanken Capital Markets Хампус Энгеллау сказал, что подтвержденные прогнозы указывают на то, что ключевые рынки остаются сильными. Он ожидает, что компания получит дополнительные выгоды, когда откроет книгу заказов на 2020 год в Северной Америке.

“После периода, ознаменовавшегося хорошим состоянием рынков, сильный сервисный бизнес и большая гибкость объема - ключевые факторы, позволяющие нам быть более устойчивыми к изменениям в бизнес-среде”, - сказал генеральный директор Volvo Мартин Лундштедт.

Скорректированная операционная маржа компании выросла до 11,8 процента с 9,3 процента, превысив прогноз аналитиков в 10,3 процента.