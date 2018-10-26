Прибыль Volvo Cars упала почти на 50% в III квартале из-за пошлин и расходов на запуск продуктов

Шведский автопроизводитель Volvo Cars, принадлежащий Geely, отчитался о падении квартальной операционной прибыли почти на 50 процентов из-за расходов, связанных с запуском продуктов, и последствий новых пошлин.

Компания сообщила, что ее операционная прибыль снизилась до 1,84 миллиарда шведских крон ($201,5 миллиона) в квартале, завершившемся 30 сентября, с 3,67 миллиарда шведских крон годом ранее.

Volvo сообщила в пятницу, что замедление роста экономики и новые препятствия в сфере торговли ударили по спросу на легковые автомобили в Китае, однако аппетит потребителей крупнейшего для компании рынка на премиальные автомобили остался активным.

Автопроизводитель прогнозирует сохранение высоких показателей прибыли и рост выручки и розничных продаж в 2018 году, благодаря обновленному портфелю продуктов и низким капитальным затратам.

Однако глава Volvo Хокан Самуэльссон сказал, что торговый конфликт США и Китая остается поводом для беспокойства.