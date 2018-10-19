Квартальная прибыль Volvo превысила прогнозы

Шведская Volvo отчиталась о превысившей ожидания аналитиков квартальной прибыли благодаря хорошему спросу на грузовики и строительное оборудование и прогнозирует высокий уровень спроса на рынках Европы и Северной Америки в 2019 году.

Скорректированная операционная прибыль в третьем квартале выросла до 10,25 миллиарда шведских крон ($1,13 миллиарда), против 6,95 миллиарда годом ранее. Опрошенные Reuters аналитики ожидали роста на 9,59 миллиарда крон.

Производящая грузовики, строительное оборудование, автобусы и двигатели компания повысила прогноз спроса для европейского рынка грузовых автомобилей на текущий год и ожидает высокий спрос в Северной Америке в следующем году.

Рост спроса помог и конкурентам компании - Daimler и Volkswagen, но при этом вызвал рост цен на сырье и расходов на персонал.

Скорректированная маржа прибыли выросла до 11,1 процента, превысив целевой показатель компании в 10 процентов благодаря снижению расходов на исследования и разработки и росту объема продаж.