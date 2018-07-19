Квартальная прибыль Volvo превзошла прогнозы

Шведский автопроизводитель AB Volvo показал превзошедшую прогнозы прибыль во втором квартале и сумел улучшить показатели рентабельности, несмотря на трудности с поставками.

Как и ее европейские конкуренты Daimler и Volkswagen, компания переживает стремительный рост благодаря увеличению продаж, однако отдельные звенья цепи поставок не справляются с ростом спроса, что приводит к росту расходов на сырье, транспорт и оплату труда.

Во втором квартале, завершившемся в июне, операционная прибыль выросла до 12,3 миллиарда крон ($1,4 миллиарда) против 8,4 миллиарда крон годом ранее, превзойдя прогноз опрошенных Reuters аналитиков в размере 10,8 миллиарда крон.

Как и ожидали аналитики, отчасти рост прибыли компании был вызван разовым доходом в размере 818 миллионов крон от продажи китайским филиалом компании акций Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co.

Число заказов на грузовики компании, продающиеся под брендами Volvo, Mack, Renault и UD Trucks, выросло до 60.656 единиц против 52.265 единиц годом ранее. Аналитики ждали, что число заказов достигнет 63.201.

Компания подтвердила годовые прогнозы для рынков Северной Америки и Европы и увеличила прогнозы продаж грузовиков средней и большой грузоподъемности в Индии и грузовиков большой грузоподъемности в Китае.