Последнее обновление: 24.04.2019 14:57

Иран намерен экспортировать нефть по плану

Тегеран продолжит экспорт нефти в соответствии с национальными задачами, несмотря на давление со стороны США, заявил руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"Американцы своих целей не достигнут... мы будем экспортировать нефть в необходимых нам и запланированных объемах", - приводит его слова агентство "Мехр". "Они (США) думают, что они заблокировали наш нефтяной экспорт, но наш великий народ и власти вместе сметут все препятствия", - добавил он.

Как сообщалось, в минувший понедельник президент США Дональд Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

В ноябре 2018 года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти для восьми стран, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных поставщиков. Среди них были Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. При этом Греция, Италия и Тайвань уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

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