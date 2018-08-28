Экспорт нефти из Ирана упадет в августе под давлением санкций США

Экспорт нефти и газового конденсата из Ирана в августе может опуститься ниже отметки 70 миллионов баррелей в сутки впервые с апреля 2017 года, показали предварительные данные слежения за судами в терминале Thomson Reuters Eikon.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе из иранской ядерной сделки и последующем восстановлении ограничительных мер против Тегерана. Вашингтон потребовал от импортёров с ноября прекратить закупки нефти у Ирана.

Первый блок санкций вступил в силу в начале августа.

По данным судовой статистики, совокупный объём экспорта нефти и газоконденсата из Ирана в августе составит 64 миллиона баррелей (2,06 миллиона баррелей в сутки) по сравнению с апрельским пиком этого года на уровне 92,8 миллиона баррелей (3,09 миллиона баррелей в сутки).

В условиях сокращения экспортных поставок в августе Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) понизила официальную цену продажи (OSP) на сентябрьские партии нефти Iranian Heavy, чтобы удержать клиентов, показали данныеReuters, а также сказали источники в торговых кругах.

Экспорт иранского сырья в Китай в августе упадет до 18,4 миллиона баррелей против 24 миллионов баррелей в июле, следует из предварительных данных судовой статистики.

Поставки нефти в Индию оцениваются на уровне 8,2 миллиона баррелей. В то же время объём экспорта в Индию ещё может вырасти, так как пункт назначения для 11 миллионов баррелей иранской нефти по-прежнему не ясен.

Япония в августе получит 3,4 миллиона баррелей нефти из Ирана, показали данные. Ранее источники сказали Рейтер, что японские НПЗ прекратят закупку иранского сырья к середине сентября, а последние грузы в страну придут в первой половине октября.

Отгрузок иранской нефти в Южную Корею не было с июля.

Поставки нефти из Ирана в Европу снизятся примерно до 12 миллионов баррелей в августе по сравнению с пиком на уровне 22,2 миллиона баррелей в марте.

В начале июня источники Reuters сообщали, что европейские НПЗ сворачивают закупки иранского сырья из-за санкций США, тем самым закрывая Тегерану доступ на региональный рынок.