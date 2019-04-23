Последнее обновление: 23.04.2019 10:38

Назарбаев предложил Токаева кандидатом в президенты Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник на съезде правящей партии Нур Отан предложил кандидатуру действующего президента Касым-Жомарта Токаева на предстоящих досрочных выборах главы государства 9 июня.

“Как председатель партии Нур Отан, я выношу на рассмотрение съезда вопрос о выдвижении кандидатуры Касым-Жомарта Токаева на пост президента Республики Казахстан”, - сказал Назарабаев.

Бывший спикер верхней палаты парламента получил президентское кресло в марте, после того как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, руководивший страной на протяжении трех десятилетий, неожиданно покинул пост, заявив, что стране необходимо “новое поколение” лидеров.

Назарбаев, которому 78-лет сохранил за собой широкие полномочия в 18-миллионной стране: является пожизненным лидером нации, председателем Совета Безопасности страны, главой правящей партии Нур Отан, а также членом Конституционного Совета.

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