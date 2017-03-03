Назарбаев поделится частью полномочий с парламентом и кабмином

Послушный президенту парламент Казахстана в пятницу в первом чтении согласился с предложением Нурсултана Назарбаева распределить часть президентских полномочий между парламентом и правительством.

Оппозиция назвала инициированную Назарбаевым реформу началом операции "Преемник", пишет Reuters.

Поправки в Конституцию, в частности, предполагают, что премьер-министр слагает свои полномочия не перед вновь избранным президентом, как сейчас, а перед вновь избранной нижней палатой парламента.

Также предполагается, что премьер вносит представление о кандидатурах новых министров президенту после консультаций с парламентом, исключая министров иностранных дел и обороны.

"Новый закон значительно усиливает роль парламента в государственных делах, в том числе при формировании правительства. Во-вторых, повышается самостоятельность правительства, которому передаются полномочия по непосредственному управлению экономикой", - сказал Назарбаев депутатам.

Парламент должен утвердить поправки в Конституцию в двух чтениях, второе из которых будет носить формальный характер.

Назарбаев управляет Казахстаном с населением 18 миллионов человек с 1989 года, сначала в качестве регионального руководителя коммунистической партии, а затем, после распада Советского Союза в 1991 году, в качестве президента нового независимого государства.