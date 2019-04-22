Германская компания BMW отзывает с китайского рынка 360 тыс. автомобилей из-за дефектных подушек безопасности, говорится в сообщении Государственного управления по регулированию рынка КНР.

Кампания затрагивает 272,88 тыс. автомобилей, произведенных в период со 2 января 2014 года по 16 октября 2017 года, а также 87,121 тыс. импортированных машин, выпущенных с 5 апреля 2000 года по 21 февраля 2018 года, сообщает агентство "Синьхуа".

Подушки безопасности производства японской компании Takata имеют дефектные инфляторы, которые при срабатывании могут разрушиться, а их фрагменты попасть в пассажира и нанести повреждения. BMW заменит дефектные подушки бесплатно.