Последнее обновление: 13.03.2018 10:26

BMW отзовет 3,5 тыс. авто в Китае из-за дефекта передних вильчатых рычагов

Категории: Китай BMW

BMW China Automotive Trading Ltd. отзовет с китайского рынка 3,501 тыс. автомобилей из-за дефекта передних вильчатых рычагов, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР.

Кампанию планируется начать 30 марта.

Отзыв затрагивает 118i, 120i, 125i, 218i, 220i и X1, выпущенные в период с 19 по 26 декабря 2017 года.

Дефект передних вильчатых рычагов может привести к потере управления автомобилем, что представляет потенциальную угрозу безопасности, сообщает агентство "Синьхуа".

В 2017 году в Китае было отозвано рекордное количество автомобилей - 20,048 млн, что на 77% превышает показатель за предыдущий год.

blog comments powered by Disqus
<Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование