Порошенко победил в заграничном избирательном округе

Украинцы за рубежом во втором туре выборов Президента Украины больше всего голосов отдали действующему главе государства Петру Порошенко - 53,70%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия по результатам обработки 97,02% протоколов в заграничном избирательном округе.

У Владимира Зеленского - 44,83% голосов избирателей.

Так, Порошенко победил на участках в 45 странах, в частности в Австралии, Австрии, Ирландии, Италии, Канаде, Бельгии, Нидерландах, Германии, Великобритании, США.

Зеленский одержал победу на участках в 24 странах, в частности, Грузии, Беларуси, Польше, Латвии, Литве, Эстонии, Словакии.

В то же время в трех странах - Алжире, Кувейте и Чили - кандидаты набрали поровну голосов избирателей.

Всего за рубежом проголосовали 56 тыс. 772 гражданина Украины.

Как сообщалось, в Украине 21 апреля проводилось повторное голосование на очередных выборах Президента Украины. За рубежом был образован 101 избирательный участок.