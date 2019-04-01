Зеленский и Порошенко встретятся во 2-м туре выборов президента Украины - ЦИК

Комедийный актер Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура президентских выборов на Украине, сообщила Центральная избирательная комиссия, подтверждая данные экзитпола.

После подсчета данных, поступивших с более половины избирательных участков, за 41-летнего новичка в политике Зеленского проголосовали 30,25 процента избирателей.

Его соперником во втором туре станет действующий президент 53-летний Петр Порошенко, получивший второй результат в 16,54 процента.

Зеленский назвал итоги первого тура важным шагом к победе, а Порошенко “суровым уроком” и “серьезным поводом для тщательной работы над ошибками”.

По словам аналитиков, победа Зеленского, сыгравшего роль честного президента в популярном телесериале, стала свидетельством запроса украинского общества на новые лица в политике, так как пришедшая после революции 2014 года к власти команда не оправдала надежды на борьбу с коррупцией и восстановление мира в стране, более пяти лет воюющей с пророссийскими сепаратистами на востоке.

На очередных президентских выборах 31 марта украинцы выбирали главу государства на следующие пять лет из 39 кандидатов.

Так как ни один из участников гонки не получил более 50 процентов голосов в первом туре, то два кандидата с самыми высокими результатами продолжат борьбу во втором туре 21 апреля.

Зеленский с большим отрывом лидировал в опросах общественного мнения в последние два месяца, а Порошенко и лидер оппозиции, бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко, боролись за второе место.